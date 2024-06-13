В США опасаются, что Израиль ввяжется в войну с «Хезбаллой», которую потом не сможет завершить без американской помощи. Американские власти боятся эскалации региональной войны до прямого противостояния США и проиранской группировки, хотя с 7 октября Джо Байден и его команда делают все для предотвращения такого развития событий. Об этом американские источники заявили 15 июня в интервью телекомпании CBS.

В попытке остановить эскалацию Байден направил в Израиль своего специального посланника Амоса Хохштейна, который прибудет на Ближний Восток 17 июня. При этом американцы сознают крайне ограниченные возможности влияния Хохштейна на всех участников конфликта.

Беспокойство администрации США вызвано несколькими причинами. Во-первых, тем, что Израиль не сможет обойтись без американской помощи и вмешательства. Во-вторых, тем, что война с участием США поставит под угрозу американские войска, размещенные в Сирии, Ираке и Иордании. В-третьих тем, что противостояние Израиля с Ливаном – вдобавок к войне в Газе – усилит напряжение во всем ближневосточном регионе и вызовет дополнительные всплески насилия. В-четвертых тем, что война с Ливаном затруднит достижение обменной сделки с ХАМАС о прекращении огня и Газе и возвращении израильских заложников.

Сейчас в администрации Байдена уверены, что заключение сделки по прекращению огня в Газе приведет и к затиханию боевых действий на северной границе Израиля с перспективой последующего мирного израильско-ливанского урегулирования.

По оценкам в США, израильские войска на границе с Ливаном продолжают учения на случай войны с «Хезболлой», однако пока не готовы к полномасштабной атаке.