Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 12:12

Саммит G7 плавно перетек из Италии в Швейцарию, где открылась Мирная встреча по Украине. В курортном местечке Бюргеншток, неподалеку от Люцерна собрались почти все лидеры крупных стран Западной Европы, которые до этого встречались в Италии - французский президент Эммануэль Макрон, британский премьер Риши Сунак, немецкий канцлер Олаф Шольц. Не будет только Джо Байдена, который укатил в Голливуд для встречи со спонсорами его президентской кампании и такими известными актерами, его рьяными почитателями как Джордж Клуни и Джулиа Робертс. Но вместо себя Байден отправил в Швейцарию вице-президента Камалу Харрис и советника по национальной безопасности Джейка Салливана, а это тоже вполне достойный уровень представительства Америки.

В последний момент к участникам саммита присоединилась Саудовская Аравия. Как считает британская Guardian, это решение было принято после переговоров крон-принца Мохаммеда бин Салмана с Владимиром Зеленским. Последний назвал их «продуктивными и энергичными». Анкара направила на встречу своего министра иностранных дел Хакана Фидана. Неплохо представлен и так называемый «Глобальный юг» - на форум приехали делегаты Колумбии, Чили, Эквадора, а также Аргентины, которая в последнее время взяла на себя самую активную в Латинской Америке роль по поддержке Украины. Китай не присутствует на встрече. Пекин проталкивает свой собственный план из шести пунктов по достижению мирного урегулирования в Украине. Организаторы встречи не высказали особого дискомфорта в связи с отсутствием представителей Поднебесной. Известно, что в последние недели китайский МИД проводил определенные консультации с рядом государств, вероятно, чтобы оказать на них какое-то давление. В результате Китай послушались лишь несколько стран, имеющих с ним тесные связи. Решили не участвовать в форуме, например Камбоджа и Малайзия.

Россия, как уже сообщалось, приглашения не получила, но она в любом случае и не собиралась участвовать во встрече. Последний ультиматум Владимира Путина Западу, о котором подробно рассказал haqqin.az, и не предполагал какой-либо поддержки Кремлем решений Мирной конференции в Швейцарии. В Бюргенштоке, как бы этому ни противилась Россия, собрались представители почти 100 государств, больше половины стран мира, и Украина уже это считает большим успехом саммита. В конечном итоге от него и не ожидают прорывных решений, которые в ситуации войны и крайней неуступчивости России практически невозможны. Однако, как говорит президент Швейцарии Виола Амерд, этот саммит является «первым шагом на пути установления устойчивого мира, поскольку встреча сможет укрепить глобальный диалог и улучшить перспективы решения конфликта путем переговоров».

Как справедливо указывает на своем сайте влиятельный вашингтонский Atlantic Council, «борьба Украины не ограничивается лишь полем сражения, Киев считает, что дипломатическое сближение, влияние на глобальное мнение и международное внимание помогут Украине отразить российскую агрессию». Мирный план Владимира Зеленского состоит из 10 пунктов. Он предполагает вывод российских воск из оккупированных территорий, прекращение боевых действий и восстановление украинских границ, включая полуостров Крым. Все участники саммита в Швейцарии, включая украинских руководителей, прекрасно понимают, что добиться этих целей в настоящий момент невозможно. И по этой причине главный разговор сосредоточен на трех позициях: ядерная безопасность, включая безопасность контролируемой Россией Запорожской АЭС, гуманитарная помощь, а также продовольственная безопасность. Последнее исключительно важно не только для Украины, являющейся важным сельскохозяйственным экспортером, но и для многих других государств. Заключительное коммюнике встречи, как ожидается, будет принято уже в воскресенье. Из уже опубликованного черновика ясно, что в нем особое внимание уделяется соблюдению принципов ООН и уважения суверенитета и территориальной целостности Украины. Это именно то, чего добивалось украинское руководство, которое считает, что такая формулировка на этом этапе — то, что надо стране.