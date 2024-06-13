Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана обратилось к гражданам с призывом строго соблюдать правила безопасности на пляжах.

В ведомстве призвали граждан не находиться на пляжах в нетрезвом состоянии и в темное время суток, а также не заходить в воду в ветреную погоду.

В МЧС рекомендовали не купаться в местах, не отведенных под пляжи, не заплывать за обозначенные границы зоны купания, не оставаться на ночевку или рыбачить на пляже, не заходить в зону пляжей на маломерных судах.

В обращении также рекомендуется не оставлять детей без присмотра на пляже, не пренебрегать предупреждающими знаками и табличками, требованиями спасателей.