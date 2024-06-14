Шольц о предложениях Путина: Они несерьезны

Лидеры стран «Большой семерки» не обсуждали предложения президента России Владимира Путина о мире в Украине, поскольку все знали, что они несерьезны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Выступая из Италии незадолго до отъезда в Швейцарию, где в субботу открывается конференция по Украине, Шольц сказал, что предложения Путина - отказаться от четырех областей, на которые претендует Россия, прекратить боевые действия и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО - были направлены только на то, чтобы отвлечь внимание от конференции.

«Все знают, что это предложение не было сделано всерьез, но имело какое-то отношение к мирной конференции в Швейцарии», - сказал он.