Турецкие военные ликвидировали террористов

Турецкие военные нейтрализовали 17 членов РПК/YPG на севере Ирака и Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.

"На севере Ирака в районе Хакурк уничтожены восемь террористов в рамках антитеррористической операции ВС Турции "Коготь-Замок", еще девять боевиков ликвидированы в Сирии в районах проведения операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", - говорится в сообщении.