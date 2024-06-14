Турецкие военные ликвидировали террористов
Турецкие военные нейтрализовали 17 членов РПК/YPG на севере Ирака и Сирии. Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции.
"На севере Ирака в районе Хакурк уничтожены восемь террористов в рамках антитеррористической операции ВС Турции "Коготь-Замок", еще девять боевиков ликвидированы в Сирии в районах проведения операций "Щит Евфрата" и "Источник мира", - говорится в сообщении.
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