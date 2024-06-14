В Армении задержали «спонсоров» протестов

Одиннадцать человек задержаны по подозрению в материальном поощрении граждан для участия в акциях протеста в Армении. Об этом заявили в Следственном комитете, передают армянские СМИ.

По материалам ведомства, на 5 разных аккаунтах в соцсетях были распространены 6 записей, в которых обсуждалось материальное поощрение участников акций движения "Тавуш во имя Родины".

"В частности, на записях лица обсуждают вопросы, касающиеся обеспечения участия людей в акциях, предоставления транспортных средств, выделения денег на головные уборы, централизации партией финансовых ресурсов для обеспечения участия людей в собраниях, нападения на Национальное Собрание. Они также обсуждают нехватку средств, выделенных на участие людей в собраниях, и разногласия, возникшие между ними", - отметили в СК Армении.