Фархад Мамедов, автор haqqin.az 13:58

После эмоциональных заявлений премьер-министра Армении Никола Пашиняна в парламенте по поводу ОДКБ и двухдневного стратегического диалога США и Армении, проведенного в Ереване, в российских политических кругах вновь активно муссируется тема «ответных мер» для решения «армянского вопроса». Официальная Москва сдержанно отреагировала на скандальные заявления Пашиняна, подчеркнув, что с Ереваном продолжаются обсуждения для прояснения позиции Армении по поводу членства в ОДКБ. В то же время, учитывая достаточно длительную «замороженность» контактов между министерствами иностранных дел Армении и России, неизвестно, с кем именно ведутся эти обсуждения.

Телеграм-канал «Кремлевская табакерка», связанный с российской военно-политической элитой, сообщил накануне, что Москва, дабы изменить текущую позицию Еревана, готовится использовать военные средства. «Планы Армении покинуть ОДКБ вызвали в Кремле не только разочарование, но и ответную реакцию, - пишет издание. - По нашей информации, накануне в Москве собрали группу военных специалистов, которые должны обеспечить изменение позиции Еревана. Собеседники «Кремлевской табакерки» неохотно говорят о том, каким образом это будет сделано, но отмечают, что сейчас для Кремля и Министерства обороны — это важный приоритет. «Мы долгое время помогали Армении, а сейчас Пашинян решил прогнуться под американцев. Не получится», - сказал высокопоставленный источник в Минобороны. Как мы уже писали, не исключается усиление дипломатического давления на Ереван». Как именно специальная группа, якобы сформированная в Министерстве обороны России, «обеспечит изменение позиции Еревана», телеграм-канал не сообщает. Однако пишет, что некоторые ветераны вспоминают в этой связи нападение спецназа ГРУ на президентский дворец в Кабуле в 1979 году и физическое устранение президента Афганистана Хафизуллы Амина, вместо которого к власти был приведен более лояльный СССР Бабрак Кармаль.

На самом же деле утверждения о том, что российские спецслужбы планируют с помощью наемников ЧВК «Вагнер» и спецназа ГРУ государственный переворот в Ереване, периодически распространяются источниками, близкими к армянской власти. Которые также утверждают, что с этой целью в Армению из России были внедрены тысячи диверсантов армянского происхождения в гражданской одежде. Напомним в этой связи недавнее заявление Никола Пашиняна, отметившего, что эта информация «больше напоминает слухи, но, тем не менее, расследуется правоохранительными органами». Судя по всему, в Кремле понимают, что возможности отстранения от власти «зарвавшегося» Пашиняна методами массовых протестов и беспорядков практически исчерпаны. На этом фоне вполне возможно, что Россия действительно рассматривает использование военных средств, чтобы не допустить превращения своего форпоста на Южном Кавказе в бастион Запада.

Владимир Джабаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, комментируя последние заявления премьер-министра Армении, сказал, что они служат планам НАТО по разрушению ОДКБ. «Пока никаких официальных заявлений по ОДКБ ни МИД Армении, ни сам премьер-министр не делали, -отметил Джабаров. - Пока это всё слова, эмоции, и на чём они основаны сказать трудно. Подозреваю, что здесь чувствуется рука Франции, США и других стран НАТО, основная цель которых — разрушить ОДКБ. И Армению они выбрали в качестве первого звена». Сенатор призвал не горячиться в этих вопросах и не торопиться с выводами, а прежде всего исходить из интересов народа. По словам Джабарова, для народа Армении дружба с Россией является основополагающей, она - гарантия его безопасности.

«Я абсолютно уверен, что ни Америка, ни Франция не придут на помощь Армении в случае какого-то военного конфликта, агрессии. Это может сделать только Россия», — подчеркнул сенатор. Джабаров также выразил надежду, что ситуация прояснится, и рано или поздно многим политикам в Армении станет понятно, что рвать отношения с Россией и другими «братскими странами», входящими в ОДКБ, — не самое правильное и даже опасное решение. «Надо просто выждать время для того, чтобы принимать серьёзные решения, - сказал Джабаров. - Такие вещи нельзя принимать без глубокого анализа того, чтобы может произойти в будущем».