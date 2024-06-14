Эрдоган на Гурбан-байрам об инфляции

Поздравив тюркский мир и исламскую умму с праздником, Эрдоган выразил надежду на скорейшее избавление мусульман Газы от притеснений.

Эрдоган заявил, что благодаря экономической программе его правительства достигнуты результаты в снижении инфляции.

«Высокая инфляция продолжает быть источником беспокойства во всем мире. Мы начали процесс избавления от инфляционного волка, который покушается на нашу еду, работу и хлеб. Наша экономическая программа приносит плоды в плане производства, занятости и экспорта. С божьей помощью мы достигнем хороших результатов по инфляции во второй половине года», — отметил Эрдоган.