В Ханкенди зачистка

Сотрудники полиции в рамках комплексных мероприятий в очередной раз обнаружили в городе Ханкенди оружие и боеприпасы, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

В частности, в период с 8 по 15 июня были обнаружены и изъяты 8 автоматов, пистолет, 20 ручных гранат, 9 ружей, 17 взрывателей, 825 патронов различного калибра, 8 штык – ножей и т.д.

Кроме того, в поселке Кяркиджахан города Ханкенди обнаружено 1700 кустов дикорастущих наркотических растений и 30 килограммов марихуаны.