Первая медаль Азербайджана на чемпионате Европы в Греции

Сегодня в греческих Салониках стартовал юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 15 и 17 лет.

В первый день соревнований в весовой категории до 40 кг среди штангисток не старше 15 лет азербайджанская тяжелоатлетка Нурай Абилова завоевала малое серебро в рывке, подняв 49 кг. В толчке с результатом 57 кг она была пятой. А в сумме двух упражнений со 106 кг заняла 4-е место.

Всего Азербайджан в Греции представляют 18 спортсменов и спортсменок. В целом же на чемпионате Европы выступают 243 спортсмена и 218 спортсменок из 36 стран.