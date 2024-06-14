Азербайджан и Китай о военном сотрудничестве

Визит делегации Главного управления международного военного сотрудничества Народно-освободительной армии Китая в Азербайджан продолжается, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках визита состоялась встреча с китайской военной делегацией в Департаменте международного военного сотрудничества Минобороны.

На встрече, состоявшейся с участием представителей Азербайджанской Армии и Народно-освободительной Армии Китая, были обсуждены текущая ситуация и перспективы развития военного сотрудничества между двумя странами, а также другие темы, представляющие взаимный интерес.

В ходе встречи состоялся подробный обмен мнениями о предстоящей работе в направлении планирования совместных мероприятий в сфере военного образования.