Буданов пообещал новую атаку

Атака на военный аэродром «Морозовск» в Ростовской области 14 июня была операцией Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, сообщил The War Zone глава ведомства Кирилл Буданов. По его словам, для удара использовались не менее 70 беспилотников Dragon и Splash, они были запущены с территории Украины.

На аэродроме «Морозовск» базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк России. Также там находятся истребители Су-34, Су-24 и Су-24М, которые используются в войне против Украины.

На опубликованных изданием спутниковых снимках Planet Labs видны последствия массированной атаки — в частности, пострадал ангар для самолетов. Через разрушенную крышу постройки можно увидеть два бомбардировщика Су-34, которые «по всей вероятности, получили некоторые повреждения». Недалеко от ангара также видна небольшая воронка и следы пожара на земле.

Связанный с ВКС России телеграм-канал Fighterbomber утверждал, что в момент украинской атаки самолетов на аэродроме не было вообще. В свою очередь «Военный осведомитель» написал о незначительном повреждении двух бомбардировщиков, которые находились в ангаре. По его данным, другие пять, которые стояли рядом на площадке еще 4 июня, улетели и под удар не попали. Что касается пожара, то он был вне авиабазы — на территории гаражей и неиспользуемых складов, отмечали авторы канала.

Аналитики украинского проекта «Dnipro | OSINT з Гарбузом» выяснили, что за день до атаки авиация на аэродроме в Морозовске все же была, но в меньшем количестве. Часть самолетов могли направить на учения в Северную Осетию. По мнению исследователей, в результате налета дронов пострадал один самолет.

Буданов сообщил, что оценка боевого ущерба продолжается, поэтому исчерпывающей информации на этот счет пока нет. На вопрос, планируют ли бойцы ГУР новую атаку на аэродром, он ответил утвердительно.

Предыдущий удар по «Морозовску» Украина нанесла 5 апреля — тогда был ранен начальник штаба, сотрудники ФСБ и ОМОН, один военный погиб. В ВСУ заявляли об уничтожении шести самолетов.