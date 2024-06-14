Россияне покидают Анталью и…скупают дома в Таиланде

В последнее время наблюдается значительный отток россиян из турецкой Антальи. Но куда же они уезжают?

СМИ со ссылкой на «Ricci | Зарубежная недвижимость» сообщает, что россияне приобрели 9,3 тысячи объектов недвижимости в Таиланде в первые три месяца 2024 года – это рекордное количество жилья за последние пять лет.

В агентстве подсчитали, что количество сделок по покупке недвижимости россиянами превысило показатели за первый квартал предыдущего года на 13%. Так, с января по март 2023 года жители России купили в Королевстве Таиланд лишь 8,2 тыс. квартир и домов.

При этом гендиректор «Ricci | Зарубежная недвижимость» Екатерина Ломтева поясняет, что из всех упомянутых транзакций 83% имеют инвестиционный характер.

С начала 2024 года Таиланд посетили 14 миллионов туристов, из них 840 тысяч - туристы из России.