Икрам Нур, автор haqqin.az 16:22

Командование Северного фронта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к массированному вторжению в Ливан и ожидает решения политического руководства в самое ближайшее время. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12. Крайних здесь и сейчас, как всегда, не найдешь. С одной стороны - виновна «Хезболла», ведь именно она начала в минувший четверг скоординированную атаку беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов на девять израильских военных объектов, включая здание северного командования Израиля, штаб-квартиру разведки и военные казармы. Но с другой – сделала она это в ответ на израильский удар, в результате которого погиб высокопоставленный офицер «Хезболлы». И вот так всегда, и вот так практически каждый день после начала конфликта в Газе. А в результате за это время погибли более 300 боевиков «Хезболлы» и около 80 мирных жителей, а также 18 израильских солдат и 10 мирных граждан еврейского государства. И еще десятки тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

Такая вот стабильная нестабильность. Из лагеря «Хезболлы» кричат, что израильтяне будут «стенать и страдать», со стороны еврейского государства раздаются голоса: «А не вторгнутся ли нам на территорию Ливана, которую контролирует «Хезболла». Словом, обе стороны, дружно взявшись за руки, движутся по лестнице эскалации, у которой ступени ведут только вверх. К счастью, впрочем, весьма относительному, из-за гибели людей, которые к этому конфликту по большому-то счету и вовсе непричастны, – Израиль и «Хезболла» весьма осторожны в этом движении, не стремясь сразу перешагнуть через несколько ступенек. Война не нужна ни одной из сторон. «Хезболла» может лишиться всего, что накопила за годы своего существования, – и остаться в одиночестве и ослабленной лицом к лицу с другими ливанскими политическими силами, которые ее и прикончат. ЦАХАЛ не хочет войны, потому как, во-первых, это будет означать для него войну на два фронта, ХАМАС-то непременно воспользуется ситуацией. Во-вторых, у него на севере проблемы с материально-техническим обеспечением и недостаточно сил для формирования серьезной ударной группы. И, в-третьих, израильский тыл не готов к такому развитию событий, поскольку в стране элементарно не хватает бомбоубежищ для населения. А израильская система ПВО, сколь совершенной бы она ни была, быстро исчерпает себя в отражении ежедневных залпов тысяч ракет, которых у «Хезболлы» накоплено 150 тысяч. Плюс - тысячи высокоточных ракет и ударных беспилотников.

К тому же, главный урок, который ЦАХАЛ получил в Газе, заключается в том, что небольшая, высокотехнологичная армия еврейского государства хороша против регулярных вооруженных сил арабских государств. Но малоэффективна против таких массовых движений как «Хезболла» и ХАМАС, которые предпочитают вообще не посещать классическое поле боя, действуя иными средствами и методами. Это та патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может пойти на эскалацию в расчете добиться военного успеха с приемлемыми для себя потерями. Этого же «пата» опасаются и в США. Дескать, израильтяне ввязаться в конфликт с проиранской группировкой вполне могут. Но – завязнут в нем, а вытаскивать их из этого болота опять Вашингтону. Причем к тому времени как вытащат – американцы получат волну негатива от своих союзников в арабском мире, что называется – по полной программе.