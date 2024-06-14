Новая война Израиля горячая тема

Икрам Нур, автор haqqin.az

Командование Северного фронта Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к массированному вторжению в Ливан и ожидает решения политического руководства в самое ближайшее время. Об этом сообщает израильский телеканал Channel 12.

Крайних здесь и сейчас, как всегда, не найдешь. С одной стороны - виновна «Хезболла», ведь именно она начала в минувший четверг скоординированную атаку беспилотников и неуправляемых реактивных снарядов на девять израильских военных объектов, включая здание северного командования Израиля, штаб-квартиру разведки и военные казармы.

Но с другой – сделала она это в ответ на израильский удар, в результате которого погиб высокопоставленный офицер «Хезболлы». И вот так всегда, и вот так практически каждый день после начала конфликта в Газе. А в результате за это время погибли более 300 боевиков «Хезболлы» и около 80 мирных жителей, а также 18 израильских солдат и 10 мирных граждан еврейского государства. И еще десятки тысяч человек с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

Высокотехнологичная армия еврейского государства хороша против регулярных вооруженных сил арабских государств. Но малоэффективна против таких массовых движений как «Хезболла»

Такая вот стабильная нестабильность. Из лагеря «Хезболлы» кричат, что израильтяне будут «стенать и страдать», со стороны еврейского государства раздаются голоса: «А не вторгнутся ли нам на территорию Ливана, которую контролирует «Хезболла». Словом, обе стороны, дружно взявшись за руки, движутся по лестнице эскалации, у которой ступени ведут только вверх.

К счастью, впрочем, весьма относительному, из-за гибели людей, которые к этому конфликту по большому-то счету и вовсе непричастны, – Израиль и «Хезболла» весьма осторожны в этом движении, не стремясь сразу перешагнуть через несколько ступенек. Война не нужна ни одной из сторон. «Хезболла» может лишиться всего, что накопила за годы своего существования, – и остаться в одиночестве и ослабленной лицом к лицу с другими ливанскими политическими силами, которые ее и прикончат.

ЦАХАЛ не хочет войны, потому как, во-первых, это будет означать для него войну на два фронта, ХАМАС-то непременно воспользуется ситуацией. Во-вторых, у него на севере проблемы с материально-техническим обеспечением и недостаточно сил для формирования серьезной ударной группы. И, в-третьих, израильский тыл не готов к такому развитию событий, поскольку в стране элементарно не хватает бомбоубежищ для населения. А израильская система ПВО, сколь совершенной бы она ни была, быстро исчерпает себя в отражении ежедневных залпов тысяч ракет, которых у «Хезболлы» накоплено 150 тысяч. Плюс - тысячи высокоточных ракет и ударных беспилотников.

ЦАХАЛ не хочет войны, потому как, во-первых, это будет означать для него войну на два фронта, ХАМАС-то непременно воспользуется ситуацией

К тому же, главный урок, который ЦАХАЛ получил в Газе, заключается в том, что небольшая, высокотехнологичная армия еврейского государства хороша против регулярных вооруженных сил арабских государств. Но малоэффективна против таких массовых движений как «Хезболла» и ХАМАС, которые предпочитают вообще не посещать классическое поле боя, действуя иными средствами и методами.

Это та патовая ситуация, в которой ни одна из сторон не может пойти на эскалацию в расчете добиться военного успеха с приемлемыми для себя потерями.

Этого же «пата» опасаются и в США. Дескать, израильтяне ввязаться в конфликт с проиранской группировкой вполне могут. Но – завязнут в нем, а вытаскивать их из этого болота опять Вашингтону. Причем к тому времени как вытащат – американцы получат волну негатива от своих союзников в арабском мире, что называется – по полной программе.

Война не нужна ни одной из сторон

И опять какие-то планы США в ближневосточном регионе окажутся сорваны. А оно им надо?

Ни Израиль, ни «Хезболла», ни их стратегические партнеры, Вашингтон и Тегеран, не готовы к полномасштабной войне. Да и нет признаков, что они к такому развитию событий готовятся. Но кто скажет, что будет завтра? Ведь вверх по лестнице эскалации можно зайти очень далеко.