Азербайджан экстрадировал в Австрию гражданина Турции

Находящийся в международном розыске гражданин Турции Узбек Кудрет Абдуллатиф (1975 г.р.) в декабре прошлого года был задержан в нашей стране по обвинению в совершении преступления по уклонению от уплаты налогов в Австрии в 2015 году, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Ходатайство федерального Министерства юстиции Австрийской Республики о выдаче лица направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения Генпрокуратурой АР.

В соответствии с Европейской конвенцией «Об экстрадиции» и дополнительными протоколами к ней было принято решение об экстрадиции осужденного, который в сопровождении Специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции был передан австрийским властям.