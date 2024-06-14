Украина не меняет позицию относительно своего видения мира. Она остается неизменной с начала полномасштабной войны. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на полях cаммита мира, который стартовал сегодня, 15 июня, в Швейцарии.

"В чем наша сила? Мы очень принципиальны и от ветра не меняем позицию. При президенте Зеленском Минских договоренностей в том виде, какими они были, Будапешта (Будапештского меморандума - ред.), который не дал нам никаких гарантий, не будет", - заявил Ермак.

Он добавил, что Украина представит абсолютно четкую позицию на саммите мира и ожидает, что участники согласуют совместный план, который в будущем передадут России для ознакомления.

"Общий план всех цивилизованных и ответственных стран, которые уважают нашу независимость, суверенитет и территориальную целостность, согласованный этими странами, может быть передан на втором саммите представителю России, где он может присутствовать", - заявил Ермак.