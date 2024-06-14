«Азеришыг» будет работать в усиленном режиме

ОАО «Азеришыг» осуществило все профилактические технические и организационные меры для обеспечения потребителей бесперебойным и стабильным электроснабжением в дни праздника Гурбан байрамы. Как сообщили в ОАО, в праздничные дни «Азеришыг» также будет работать в усиленном режиме.

«Для оперативного устранения возможных происшествий по всей стране работают аварийные службы «Азеришыг». В случае возникновения каких-либо неполадок абонентов просят немедленно обращаться в колл-центр «199» и на официальные страницы ОАО в Facebook и Instagram. Предложения и жалобы, поступившие в круглосуточный колл-центр «199», немедленно направляются на исполнение.

Также абоненты могут оплатить задолженность, возникшую из-за использования электроэнергии в праздничные дни, онлайн, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в соответствующий раздел на сайте azərişıq.az. Потребителям смарт-счетчиков также рекомендуется заранее проверить баланс своих счетчиков и своевременно его пополнить», - отмечается в информации ведомства.