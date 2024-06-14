Эрдоган: «Мы не позволим создать террористическое государство у нас под носом»

«Никакого выбора здесь нет. Это игра, направленная на легализацию террористической организации РПК в регионе». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью журналистам на борту самолета, возвращаясь из Италии после саммита G7. И сказал, что не позволят создать «террористическое государство» на севере Сирии.

«Мы уже ясно показали в предыдущих процессах, насколько умело умеем разрушать такие планы. Конечно, правительство Сирии тоже не позволит им свободно действовать. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан был в Москве. Там он подробно обсудил эти вопросы с Путиным. У него были встречи с министром иностранных дел России господином Лавровым. Надеюсь, террористическая организация PПК и другие не смогут свободно действовать в Сирии. В случае возникновения такой ситуации мы мобилизуем наши подразделения, если это потребуется. Мы не позволим создать террористическое государство у нас под носом», — отметил Эрдоган.