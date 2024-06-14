Испания снова торгует с Россией

Испания в апреле возобновила импорт российских железа и стали после трехмесячной паузы. Это следует из анализа данных европейской статслужбы, пишут зарубежные СМИ.

Испания прекратила регулярные закупки этого металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до апреля. В середине весны покупки возобновились - было ввезено 21,3 тысячи тонн этих металлов на 8 миллионов евро.

Кроме того, страна резко нарастила закупки алюминия - в 1,5 раза, до 13 миллионов евро, а также в 1,9 раза увеличила ввоз титана из России - до 1,5 миллиона евро.

В целом взаимная торговля России и Испании сократилась в апреле на 14% - до 248 миллионов евро, из которых 177,2 миллиона приходится на российских экспорт, а 70,8 миллиона - на испанский.