В Азербайджане задержаны 14 человек по делу о хищении полумиллиона манатов у пожилых граждан, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, с 8 по 13 июня неизвестные лица связывались из-за границы с гражданами, в частности пожилыми людьми, по телефону и сообщали, что с их близкими родственниками произошел неприятный случай и в этой связи просили деньги. Они забирали у потерпевших деньги и переводили их на криптовалютные счета через курьеров, которых заранее находили в социальной сети Telegram.

В результате десяти гражданам был причинен ущерб на общую сумму около 500 тыс. манатов.

Полицейские задержали 14 человек, участвовавших курьерами в мошеннической схеме.

По фактам возбуждено уголовное дело.