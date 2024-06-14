Евро-2024: Швейцария обыграла Венгрию

На чемпионате Европы по футболу в Германии состоялся второй матч 1-го тура в группе «А».

Сборная Швейцарии в Кельне со счетом 3:1 обыграла Венгрию.

На 12-й минуте Квадво Дуа вывел швейцарцев вперед. На 45-й минуте Мишеь Эбишер точным ударом сделал счет 2:0. Барнабас Варга на 66-й минуте один мяч отыграл, но точку в игре поставила Швейцария. Бриль Эмболо на 3-й добавленной минуте установил итоговый счет – 3:1.

Напомним, вчера в этой же группе Германия разгромила Шотландию – 5:1.