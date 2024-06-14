Премьер Италии о размораживании российских активов

Возможность размораживания российских активов напрямую связана с мирным процессом, в рамках которого пойдет речь о компенсациях Украине. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции по завершении саммита «Группы семи». Ее слова приводят зарубежные СМИ.

По ее словам, эти средства можно направить на подобные цели.

Перспектива размораживания российских активов напрямую зависит от процесса мирных переговоров, на которых будет затронут вопрос в том числе о том, кто будет оплачивать восстановление Украины, сказала она.

Мелони ранее сообщила, что страны G7 пришли к соглашению по вопросу выдачи Украине кредита в размере $50 млрд. По ее словам, средства передадут Киеву за счет поступлений от замороженных российских активов. При этом Мелони уточнила, что речь идет не о конфискации активов. Использоваться будут проценты, которые наращиваются со временем, констатировала премьер-министр.

Ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге объявил, что Вашингтон пока не готов представить решения по конфискации замороженных средств России. По его словам, прогресс по этой части отсутствует, несмотря на принятый закон, который дает президенту США Джо Байдену соответствующие полномочия.