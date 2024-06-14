Поехали в «Шахдаг»! Пора прятаться от жары!

Государственное агентство по туризму Азербайджана и туристический комплекс «Шахдаг» совместно организовали медиа-тур для представителей средств массовой информации в связи с открытием летнего туристического сезона в стране.

Как передает haqqin.az, целью медиатура было информирование общественности о проведенной работе по развитию и продвижению летнего туризма в Азербайджане, туристических направлениях и представляемых туристам продуктах, новых услугах и развлечениях. Также была предоставлена обстоятельная информация о проведенной реконструкции и развитии инфраструктуры в турцентре «Шахдаг», новых сервисах для посетителей и планах на будущее.

В ходе медиатура также была дана детальная информация о существующих и новых туристических продуктах.

Советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде в ходе своего выступления отметил, что число иностранных граждан, посетивших страну в январе-мае текущего года, составило 965 555 человек, что на 35 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, к концу года число посетивших страну иностранных граждан достигнет показателей рекордного 2019 года. В целом прогнозируется, что 2024 год станет годом восстановления в полном объеме туристического потока в Азербайджан. Гулузаде отметил, что в рамках объявленного президентом Азербайджана «Года солидарности во имя зеленого мира» особое внимание уделяется развитию экотуризма и агротуризма в стране, создаются соответствующие продукты, проводится всеобъемлющая рекламная работа для обеспечения активности местных и иностранных туристов в этом направлении.

Выступая на мероприятии, заместитель председателя правления Бюро по туризму Азербайджана Джаваншир Байрамов отметил, что одним из основных пунктов стратегии развития туристической отрасли страны является углубление связей с существующими туристическими рынками и одновременно облегчение доступа к другим рынкам, поскольку возрастает привлекательность Азербайджана не только с точки зрения зимнего туризма, но и в летнем сезоне.

По его словам, в настоящее время иностранным туристам в летний сезон предлагаются такие туристические продукты как пешие прогулки, глэмпинг, парапланеризм, виндсерфинг, кайтсерфинг, дайвинг, рафтинг, кемпинг, проводятся активные маркетинговые и рекламные кампании по адаптации этих туристических продуктов к существующим и новые рынки.

Председатель ЗАО «Туристический центр «Шахдаг» Рустам Наджафов отметил, что на территории комплекса ведутся работы в направлении реконструкции и модернизации инфраструктуры и создания новых видов развлечений, и сообщил, что ряд проектов будет реализован постепенно к концу года. По его словам, в ближайшие месяцы будет введен в эксплуатацию новый зиплайн длиной 1250 метров, состоящий из 2 линий, кроссовых мототуров, автодрома, тюбинга и картинга для детей разного возраста.

Кроме того, председатель Туристического центра сообщил, что на территории комплекса начаты строительные работы по 5-й очереди, начальный этап строительства завершится в начале 2025 года, новый лыжный стадион, склон скоростного спуска, канатная дорога гондольного типа. На этом участке будет построена автомобильная станция и новая парковка в соответствии со стандартами FIS.

В рамках медиатура представители СМИ посетили достопримечательности, а также воспользовались туристическими услугами, различными летними развлечениями, предлагаемыми гостям.

Отметим, что за период с января по 15 июня 2024 года число гостей в гостиницах, действующих при турцентре «Шахдаг», составило 48 372 человека, а число посетителей комплекса - около 134 тыс. человек.