Россия промахнулась, Украина не попала актуальный комментарий
В швейцарском Бюргенштоке несколько часов назад начался «саммит мира», организованный Украиной и Швейцарией. Его цель — заручиться глобальной поддержкой украинской «формулы мира» для окончания войны с Россией.
Усилия Москвы сорвать саммит и представит его не имеющим значения мероприятием пошли прахом. Скажу больше того, в попытках представить его участников некими «клоунами от политики», которые без России ничего не могут – привели к тому, что в глупом положении на политической арене выступил сам Кремль.
Речь, разумеется, о «мирном плане», выдвинутом Кремлем в попытке перехватить повестку саммита, еще раз убедить его участников в том, что обсуждать-то в Швейцарии ничего не нужно, Россия и без того готова к переговорам и миролюбива ну просто до ужаса.
Правда, это «миролюбие» больше смахивает на ультиматум Киеву. Что было бы вполне логично, если бы российские танки окружили Крещатик, а администрация «нацистов и наркоманов» пряталась бы где-то в бункере, блокированная со всех сторон – но в противном случае выглядит несуразно.
Требования Путина, выдержанные в духе февраля-марта 2022, мало того, что, не поверите, содержали всю эту «демилитаризацию» и «денацификацию», но еще и требование к Киеву «зафиксировать статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ на международном уровне». А к Западу – отмену всех санкций против РФ.
Но одновременно российский президент, желая того или нет, прекрасно «раскрылся» перед международным сообществом, впервые четко изложив, для чего развязал войну против Украины. Если отбросить всю политическую шелуху в его заявлении – Киев должен пожертвовать частью территории и стать частью того «русского мира», который Кремль с февраля 2022 года строит на крови «братского народа», его стариков, женщин и детей.
92 государства и 8 международных организаций, собравшихся в Швейцарии, должны будут решить, стоит ли позволять Кремлю такое. Замечу, что большим сюрпризом «мирный план» российского лидера стал и для Китая, который впервые услышал от Кремля столь шокирующую правду об его истинных намерениях. Словом, если российская сторона кого-то и шокировала – то это у нее вполне получилось. Правда, не с тем результатом, на который рассчитывал Кремль, но тут уж все как обычно в России: «Хотели, как лучше, а получилось как всегда».
Правда, и Киев на предстоящем саммите не достигнет своей задачи-максимум - возможности продемонстрировать солидарность всего мира в ее справедливом деле отражения российской агрессии, а также продвинуть свою «формулу мира» как безальтернативную основу для прекращения войны.
Но – не достигнет на этом, достигнет на следующем. Ведь как верно отметил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, «это живой процесс, и он однозначно заслуживает своего продолжения. У нас не так много возможностей работать с незападными странами, если будем честными, у нас их почти нет».