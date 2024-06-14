Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 20:05

В швейцарском Бюргенштоке несколько часов назад начался «саммит мира», организованный Украиной и Швейцарией. Его цель — заручиться глобальной поддержкой украинской «формулы мира» для окончания войны с Россией. Усилия Москвы сорвать саммит и представит его не имеющим значения мероприятием пошли прахом. Скажу больше того, в попытках представить его участников некими «клоунами от политики», которые без России ничего не могут – привели к тому, что в глупом положении на политической арене выступил сам Кремль.

Речь, разумеется, о «мирном плане», выдвинутом Кремлем в попытке перехватить повестку саммита, еще раз убедить его участников в том, что обсуждать-то в Швейцарии ничего не нужно, Россия и без того готова к переговорам и миролюбива ну просто до ужаса. Правда, это «миролюбие» больше смахивает на ультиматум Киеву. Что было бы вполне логично, если бы российские танки окружили Крещатик, а администрация «нацистов и наркоманов» пряталась бы где-то в бункере, блокированная со всех сторон – но в противном случае выглядит несуразно. Требования Путина, выдержанные в духе февраля-марта 2022, мало того, что, не поверите, содержали всю эту «демилитаризацию» и «денацификацию», но еще и требование к Киеву «зафиксировать статус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ на международном уровне». А к Западу – отмену всех санкций против РФ.