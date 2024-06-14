Вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией восстановили при содействии России. Его слова приводят российские СМИ.

Оверчук отметил, что это единственное железнодорожное полотно, которое связывает Армению с другими странами, и что оно стало главным путем для поставок в страну товаров, являющихся жизненно важными. Из-за нарушения транспортного сообщения в сфере обеспечения продовольствием и топливом населения могли быть сильные негативные последствия.

"Однако этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении. Российские специалисты самоотверженно круглосуточно работали вместе с армянскими коллегами над восстановлением поврежденного в результате стихийного бедствия участка железной дороги", - заявил он.

По его словам, финансирование аварийно-восстановительных работ осуществлялось по решению российских властей.

Восстановление разрушенной стихией железной дороги провели в рекордно короткие сроки, сообщил Оверчук. Первый пробный поезд запустили по восстановленной дороге 14 июня, "что на одну неделю раньше ожидавшегося срока".

"Важное для народа Армении железнодорожное сообщение с Грузией разблокировано", - заключил Оверчук.