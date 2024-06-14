Леонид Швец, автор haqqin.az 21:36

Жители Российской Федерации демонстрируют удивительное сочетание фатализма, тревожности и в то же время победительных настроений. Будучи опрошены социологической компанией Russian Field в конце мая-начале июня, россияне в своем большинстве на вопрос: «Будет ли новая мировая война?»-ответили утвердительно. 16% в этом практически уверены, 41% допускает такую возможность, сомневаются, но не так чтобы уж совсем, еще 23%. Лишь 13% исключают такой вариант.

Очевидно, постоянный пропагандистский фон, который талдычит об извечной войне с Западом, делает свое дело. Дистанция между «просто» войной и войной мировой размывается и сокращается. Как и следовало ожидать, наиболее вероятным противником России в такой большой войне россияне считают Соединенные Штаты – 71%. На этот вопрос можно было дать несколько ответов, и в них назывались Великобритания - 40%, Франция - 39%, Германия - 37% и Польша - 27%. Дальше, по убывающей, идут страны Балтии и Япония, и лишь затем, с 12%, Украина. В самом деле, где война, а где Украина? Вы будете смеяться, но НАТО в качестве вероятного противника в мировой войне с Россией назвали только 8%.

На стороне России в мировой войне, по мнению опрошенных россиян, выступят Китай, его назвали 58%, Беларусь – 48%, дальше, с большим отрывом, Иран и Северная Корея – 21% и 20%. 15% видят союзника, готового к сражению с Западом, в Индии, 15% - в Казахстане. Похоже, казахстанцы и индийцы не знают о себе чего-то такого, что о них известно россиянам. Что интересно, 64% россиян не сомневаются, что в новой мировой войне победа будет за Россией и ее союзниками. Во врага больше верят 6%, 18% печально сообщили, что в новой мировой войне победителей не будет. При этом побеждать супостата нужно будет конвенциональным оружием: 76% опрошенных заявили, что ядерное оружие лучше бы не применять. Кровожадных самоубийц оказалось лишь 11%, и это в основном немолодые люди, старше 60 лет, которые поддерживают войну в Украине: самим не воевать, а жить не много осталось.