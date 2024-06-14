Происходит милитаризация Черного моря, где Россия хочет поставить дополнительные морские базы. То же самое они делали в регионе Абхазии. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе первого пленарного заседания Глобального саммита мира.

«До войны в Украине была война против Грузии. До того, как были оккупированы территории Украины, были оккупированы территории Грузии. Так что моя страна полностью разделяет ту боль, которую пережил украинский народ, когда дети насильственно были перевезены на территорию Российской Федерации, где существует нестабильность и конфронтация в регионе Черного моря», - сказала она.

По словам грузинского лидера, происходит милитаризация Черного моря, где Россия хочет поставить дополнительные морские базы.

«То же самое они делали в регионе Абхазии. Мы обеспокоены ядерной безопасностью, мы не хотим иметь повторения того ужаса, который произошел на Чернобыльской ядерной электростанции. Война в Украине должна прекратиться», - призвала она.