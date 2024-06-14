На футбольном чемпионате Европы в Германии в борьбу вступили команды группы «B».

Все три мяча были забиты в первом тайме. Отличились Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32-я) и Дани Карвахаль (45+2).

В 23:00 по бакинскому времени начнется матч с участием соперников испанцев и хорватов по группе «B» - Италии и Албании.