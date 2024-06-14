Евро-2024: Испания разгромила Хорватию ВИДЕО
На футбольном чемпионате Европы в Германии в борьбу вступили команды группы «B».
В Берлине Испания неожиданно крупно обыграла Хорватию – 3:0.
Все три мяча были забиты в первом тайме. Отличились Альваро Мората (29-я минута), Фабиан Руис (32-я) и Дани Карвахаль (45+2).
В 23:00 по бакинскому времени начнется матч с участием соперников испанцев и хорватов по группе «B» - Италии и Албании.
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