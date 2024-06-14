42-летняя принцесса Уэльская Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после объявления о борьбе с онкологическим заболеванием. Вместе с мужем, принцем Уильямом, она посетит ежегодное военное шоу Trooping the Colour, сообщают зарубежные СМИ.

Папарацци сфотографировали Миддлтон с семьей в автомобиле, который прибыл в Букингемский дворец. После этого принцесса с детьми пересела в карету.

Ежегодный королевский кавалерийский парад, организованный по случаю дня рождения короля Карла III, жена наследника престола наблюдала с балкона дворца.