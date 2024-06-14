У Пашиняна новое предложение для Баку

"Мы можем задействовать двухсторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня. То есть, если одна из сторон сообщит о нарушении, то на месте запускается механизм расследования. Это могут быть как военные прокуратуры двух стран, так и другие органы", – сказал премьер Армении.

Пашинян уверен, что, при наличии политической воли и договоренности сторон, запустить механизм не составит сложности. По его словам, это можно сделать без бюрократической волокиты, поручением лидеров двух стран ответственным структурам. Армянский премьер убежден, что этот инструмент может работать, с учетом того, что и Ереван, и Баку выступают против провокаций.

"То есть, при любом инциденте должно быть проведено расследование, которое выявит истину. И если будут установлены нарушения, то стороны могут предпринять действия по повышению дисциплины. Это может быть правильным решением", – заявил он.