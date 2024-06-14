У Пашиняна новое предложение для Баку
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку сформировать механизм по расследованию нарушений режима прекращения огня, пишут армянские СМИ.
"Мы можем задействовать двухсторонний механизм расследования нарушений режима прекращения огня. То есть, если одна из сторон сообщит о нарушении, то на месте запускается механизм расследования. Это могут быть как военные прокуратуры двух стран, так и другие органы", – сказал премьер Армении.
Пашинян уверен, что, при наличии политической воли и договоренности сторон, запустить механизм не составит сложности. По его словам, это можно сделать без бюрократической волокиты, поручением лидеров двух стран ответственным структурам. Армянский премьер убежден, что этот инструмент может работать, с учетом того, что и Ереван, и Баку выступают против провокаций.
"То есть, при любом инциденте должно быть проведено расследование, которое выявит истину. И если будут установлены нарушения, то стороны могут предпринять действия по повышению дисциплины. Это может быть правильным решением", – заявил он.