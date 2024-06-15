В Донецкой области российские оккупанты захватили село Георгиевка. Для этого они потратили 7 танков и БМП. Об этом 15 июня сообщил аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

"Российские войска взяли село Георгиевка в Донецкой области. Оно расположено в 3 км к западу от Марьинки", — говорится в сообщении.

Отмечается, что до войны в населенном пункте проживало более тысячи человек.

"Бои за село начались 11 марта и продолжались три месяца. Таким образом, продвижение россиян на этом участке составляло 1 км в месяц. Во время финального рывка Россия потеряла семь танков и БМП", — сообщает Юлиан Рёпке.

Пока что украинское командование захват Георгиевки не комментировало.