Фидан: Эта конференция – последняя возможность…

Конференция в Швейцарии по Украине могла бы быть более результативной, если бы Россия принимала в ней участие. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, выступая на мероприятии в швейцарском Бюргенштоке.

"Перед нами лежит украинский мирный план, Россия недавно высказала некоторые условия. Несмотря на условия, которые были обозначены, это важные шаги в контексте того, откуда можно начать движение [в вопросе мирного урегулирования]. Нынешняя конференция, возможно, последняя возможность свернуть с дороги перед мостом. И я также должен подчеркнуть, что этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат, если бы другая сторона, Россия, присутствовала здесь, в зале. Мы убеждены, что существует серьезная необходимость во всеобъемлющей и инклюзивной стратегии для дипломатии", - сказал Фидан.

Турецкий министр отметил, что выдвинутые Путиным новые мирные предложения являются "проблеском надежды", однако, по его мнению, конфликт имеет тенденцию к усугублению.

"Эта война может выйти за пределы Украины", - подчеркнул он.

Фидан отметил, что Турция с самого начала украинского конфликта прилагает активные дипломатические усилия для его урегулирования.

"Стамбульские переговоры в марте 2022 года и черноморская зерновая инициатива наглядно показали, что дипломатия и переговоры могут привести к прогрессу. Турция, как всегда, готова содействовать этому процессу", - сказал Фидан.