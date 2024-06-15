США хотят обсудить с Китаем Путина

Вашингтонская администрация хотела бы узнать мнение Китая и других стран о новых предложениях России по урегулированию конфликта в Украине, но считает, что Москва якобы не настроена на мир. Данную позицию изложил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан журналистам на полях конференции по Украине в Швейцарии, передают зарубежные СМИ.

Салливан раскритиковал предложения президента РФ Владимира Путина и заявил, что они якобы не отражают серьезный настрой России "на мир в какой-либо форме".

"И, честно говоря, я думаю, такие страны, как Китай, следует спросить: "Считаете ли вы то, что изложил Путин, приемлемой основой для мира?". Потому что если их ответ "да", то они отворачиваются от Устава ООН", - утверждал Салливан.