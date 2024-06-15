В связи с проведением в Баку COP29 в различных местах столицы в эти дни ведутся ремонтные работы. Нанесение разных видов красок на поверхность облицовочного камня старинных и исторически значимых зданий в центре города создает большую трудность для специалистов в процессе реставрации.

Bakı Abadlıq Xidməti (Бакинская служба благоустройства) предлагает внедрение нового оборудования для решения проблемы и предотвращения повторного окрашивания одной и той же поверхности.

В Баку, на улице 28 Мая, 69, рассказали о правилах использования привезенной в страну техники. Процесс очистки краски, нанесенной на фасад исторического здания, проводился при помощи нового оборудования швейцарской компании Karcher, зарекомендовавшей себя в этой области.

Эту спецтехнику можно задействовать при различных работах по благоустройству территории. Устройство, доступное на Южном Кавказе только в Азербайджане, выполняет очистку путем применения смеси воды и специальных веществ, предназначенных для деликатной чистки под давлением 250-500 бар.