Фуад Мурадов в гостях у азербайджано-японской семьи

Рамиль Алиев, собкор 00:14

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Японии, побывал в Министерстве образования, культуры, спорта, науки и технологий этой страны. Как сообщает haqqin.az, на встрече с заместителем министра Хондой Акико было выражено удовлетворение тем, что с каждым годом становится все больше азербайджанцев, получающих образование в Японии, отмечено, что благодаря прохождению ими практики в крупных компаниях и предприятиях этой страны Азербайджан получит профессиональных специалистов.

В ходе визита Ф.Мурадов встретился также с этими студентами. На встрече он проинформировал о проектах, осуществляемых Госкомитетом на развитие студенческой молодежи, и отметил необходимость углубления сотрудничества в области образования и обмена студентами. Председатель Госкомитета встретился и с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Япония Акирой Амари. Ф.Мурадов рассказал о возрастающей роли диаспоры в межгосударственных отношениях, постепенном увеличении числа азербайджанцев, получающих образование в Японии. На встрече с послом Турции в Японии Коркутом Гюнгеном, было выражено удовлетворение взаимодействием азербайджанской и турецкой общин в зарубежных странах.

Ф.Мурадов провел переговоры и с председателем Фонда мира Сасакавы Йохеем Сасакавой. На встрече представитель Азербайджана подчеркнул мультикультуральные и толерантные основы азербайджанского общества и сделал экскурс в историю армяно-азербайджанского конфликта, рассказав о победе Азербайджана во Второй Карабахской Войне. Во встречах принимал участие и посол Азербайджана в Японии Гюрсель Исмаилзаде. Ф.Мурадов посетил Токийское представительство Института Юнуса Эмре. Руководитель представительства Хусеин Умит Туна рассказал о реализованных проектах и выразил заинтересованность в сотрудничестве с азербайджанской общиной в Японии. Он также встретился с руководством и профессорско-преподавательским составом университетов Кэйо и Токай. В этих университетах Ф.Мурадов провел специальную презентацию об Азербайджане, представил подробную информацию об истории государственности и пройденных ею этапах развития, после чего ответил на интересующие участников встречи вопросы.

На встречах обсуждались обмен студентами между японскими и азербайджанскими университетами, налаживание сотрудничества университетов с Фондом поддержки азербайджанской диаспоры. Председатель госкомитета по работе с диаспорой в рамках визита побывал в Парламентской (Национальной) библиотеке Японии. Руководство библиотеки подробно проинформировало гостя о деятельности учреждения. Было отмечено, что Национальная библиотека Японии, созданная в 1948 году, является одной из крупнейших в мире. В настоящее время в фонде библиотеки хранятся около 42 миллионов книг.