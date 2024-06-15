Газета The New York Times показала полный текст также называемого "Стамбульского соглашения", который Украины и РФ обсуждали в апреле 2022 года. Это был документ о полной капитуляции Киева. Текст был опубликован 15 июля в день начала Саммита мира в Швейцарии.

"Мир между Украиной и Россией так же неуловим, как и прежде. Но в 2022 году они о нем говорили. Представители двух воюющих между собой стран провели мирные переговоры в первые недели российского вторжения. Эти переговоры выдохлись. Итоговые документы показывают, почему любые новые переговоры столкнутся с

серьезными препятствиями", - говорится в статье.

Если бы Украина согласилась на это соглашение, это стало бы полной ее капитуляцией в войне против России. Более того, Киев бы взял на себя такие ограничения, которые бы сделали страну полностью беззащитной в случае новой российской агрессии.

"Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины" насчитывал 18 статей и 6 приложений. В них обе страны соглашались "вынести за скобки" Крым. То есть, полуостров формально и далее бы оставался под оккупацией, но Украина при этом могла не признавать его российским.

Что касается Донбасса, то Киев должен был признать "независимость" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Помимо этого, данным соглашением Украине запрещалось вступать в любые военные союзы, особенно в НАТО; развертывать на своей территории иностранные военные базы, принимать иностранные войска; проводить совместные военные учения со своими западными союзниками США, Великобританией, Францией и другими странами.

Одно из самых важных пунктов соглашения - Киев был обязан лишить себя обороноспособности, ограничив армию всего до 250 тысяч человек, убрав все вооружение с дальностью поражения более 40 км, оставить себе всего 10 боевых вертолетов и 147 минометов. Это сделало бы Киев полностью беззащитным перед новым этапом российской агрессии.

Россия в рамках этого соглашения не получила бы никаких ограничений в плане военной мощи и могла спокойно ее наращивать, готовясь к новой войне. Еще один важный пункт соглашения – это снятие всех санкций против России, кроме тех, что касаются Крыма и оккупированного Донбасса.

Также Киев был бы вынужден сделать русский язык вторым государственным.

Данный документ был ничем иным, как капитуляцией Украины перед агрессором. Он так и не был подписан.