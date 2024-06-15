И сборная Италии с победы начала Евро-2024.

В Дортмунде подопечные Лучано Спаллетти встречались с Албанией и победили со счетом 2:1.

При этом Италия пропустила уже на 23-й секунде. Ошибкой воспользовался Недим Байрами, забивший самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы.

Но итальянцы быстро пришли в себя. Алессандро Бастони на 11-й минуте и Николо Барелла на 16-й забили по голу и позволили Италии заработать 3 очка.

Чуть ранее в этой группе Испания разгромила Хорватию – 3:0.