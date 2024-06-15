Пашинян об идеологии «настоящей Армении»

Мы рассматриваем независимость, суверенитет, государственность как высший инструмент обеспечения безопасности, благополучия, свободы, справедливости и счастья нашей страны и граждан. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его слова приводят армянские СМИ.

«Моя оценка такова, и я в этом уверен, что эта идеология медленно, но верно укореняется в обществе. Идеология настоящей Армении заключается в том, что мы, все мы, народ Армении, граждане Армении, государственные институты Армении должны сосредоточиться на нуждах этой Армении. Другими словами, цель, предназначение, смысл и содержание нашей деятельности должны заключаться в сосредоточении внимания на нуждах этой Армении», - сказал Пашинян.