В Словакии новый президент

Петер Пеллегрини вступил в должность президента Словакии. Он принес присягу на проходящей церемонии инаугурации, пишут зарубежные СМИ.



Первое официальное появление Пеллегрини на международной арене ожидается уже 17 июня: он будет представлять Словакию на неформальной встрече лидеров ЕС в Брюсселе. А первую зарубежную поездку – по традиции, в Чехию, – Пеллегрини совершит 26 июня.

Ранее на встрече со сторонниками и журналистами Пеллегрини, победивший на выборах президента Словакии, заявил, что сделает все, чтобы республика была "на стороне мира, а не войны".

6 апреля он победил во втором туре выборов президента Словакии, набрав более 52,12% голосов. Во втором туре Пеллегрини обошел бывшего министра иностранных дел страны Ивана Корчока, который придерживался поддерживал оказание помощи Украине.

