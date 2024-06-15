Фархад Мамедов, автор haqqin.az 01:41

В то время, как в живописном курортном регионе Швейцарии, Бюргенштоке, проходит саммит мира по Украине с участием лидеров около 100 стран мира и руководителей международных организаций (в реальность же в повестке дня саммита не стоит вопрос о путях достижения мира – ред.), российская армия продолжает наступление на Донбассе. По последним данным, российские подразделения расширяют плацдарм вокруг поселка Очеретино, захваченного в мае этого года, и продвигаются в двух направлениях, угрожая стратегически важной дороге снабжения украинской армии. Ранее стало известно, что российские войска продвинулись на северо-запад от Очеретино и заняли деревню Новоалександровка. Как считает аналитик немецкой издания Bild Юлиан Рёпке, у этого продвижения россиян есть стратегический смысл – перерезать основной путь снабжения ВСУ на этом направлении.

«Российские войска хотят дойти до автотрассы T0504, которую называют «дорогой жизни». Она идёт от Константиновки до Покровска, откуда открывается путь на Днепр. Сейчас это основной маршрут снабжения группировки ВСУ в районе Часова Яра», – отмечает аналитик. При этом, указывает Рёпке, российским войскам осталось всего около 7 километров до того, чтобы перерезать трассу, и на этом пути находится лишь одно село – Воздвиженка. «В случае потери маршрута через T0504 у ВСУ останутся альтернативные пути снабжения. Например, с севера через Изюм или по просёлочным дорогам. Но они не такие удобные, как «дорога жизни», – указывает аналитик. На этом направлении фронта хоть и снабжение украинских бригад боеприпасами несколько улучшилось, но все еще ощущается нехватка живой силы. По словам Юлиана Рёпке, ВСУ, возможно, пытаются удерживать оборону на этом участке фронта с помощью сотен солдат, в то время как российские силы бросают в бой тысячи солдат и, несмотря на большие ежедневные потери, продолжают наступление.

Одним из направлений наступления российской армии с плацдарма в Очеретино является направление на Торецк. Если этот город будет потерян, контроль над шоссе, соединяющим города Славянск и Красноармейск в Донецкой области, перейдет в руки россиян. Российское командование стремится окружить город Торецк, продвигаясь как со стороны Очеретино, так и со стороны Часова Яра, где сейчас идут ожесточенные бои. Хотя российские войска не вошли в центр Часова Яра, они продвигаются, прорывая оборонительные позиции украинских сил с южного направления. Если Часов Яр падет, это поставит под угрозу соседние города, скомпрометирует критические украинские пути снабжения и приблизит Россию к её провозглашённой цели захвата всей Донецкой области. На харьковском фронте ситуация относительно стабильна, украинцам удалось остановить продвижение российской армии в этом направлении, однако стали поступать сведения о возможно новой волне наступления. Также стало известно, что в городе Волчанск Харьковской области группа российских военнослужащих попала в окружение. Украинские силы блокировали их на территории Агрегатного завода, точное число окружённых неизвестно. Украинские источники сообщают, что их снабжение продовольствием и боеприпасами осуществляется с помощью дронов, в то время как российские военные блогеры сообщают, что несколько попыток деблокировать окружённые подразделения оказались безуспешными. Россия располагает в Украине группировкой численностью около 650 тысяч военнослужащих – в два раза больше армии, вторгнувшейся в Украину два года назад. Российские тактические изменения оказались эффективными. Россияне посылают на штурм волны солдат с разных направлений, чтобы заставить украинские силы тратить больше снарядов. Они стали чаще атаковать в ночное время, чтобы использовать слабые места и неспособность Украины эффективно контратаковать. Также оккупанты нередко атакуют в украинских касках, чтобы запутать операторов беспилотников. А плотная сеть РЭБ вдоль линии фронта снизила эффективность украинских ударных беспилотников.

В последнем репортаже «Associated Press» сообщается, что благодаря пакету военной помощи США огневая мощь украинских сил увеличилась, однако россияне продолжают занимать новые позиции и продвигаться вдоль линии фронта. Ожидается, что такая ситуация будет сохраняться на протяжении всего лета, так как украинское командование перешло к тактике эластичной обороны с целью сохранения живой силы. Эта тактика предусматривает не длительную оборону с тяжелыми потерями перед лицом перманентных наступлений, а нанесение ударов противнику с последующим отходом на укрепленные новые оборонительные рубежи. Как говорится в материале AP, приток западных боеприпасов уменьшил явный дефицит Киева в артиллерии. Украина все еще держит оборону в Донецкой области. Во время ротаций украинские силы уязвимы к ударам россиян. Российская же войска приближаются к ключевым украинским путям снабжения. «Киев использовал стратегию «согни, но не сломай», чтобы выиграть время и получить больше западного оружия и боеприпасов. Как рассказали украинские военные и чиновники, Украина смогла воевать с лучше защищённых позиций, уступив незначительную территорию», – отмечается в репортаже.

Американские журналисты пишут, что на фронт продолжает поступать новое оружие и боеприпасы от США и союзников. Но Украине понадобятся недели, если не месяцы, чтобы полностью пополнить свои исчерпанные запасы. «Нужно время, чтобы загрузить корабли, которые затем должны пересечь Атлантику. Но мы уже видим результаты. Артиллерийское преимущество России было 7:1 в начале года, но сейчас сократилось до 5:1», – сказал Associated Press первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк. Чиновник отметил, что для нейтрализации российской авиации Украине нужны по меньшей мере 130 истребителей F-16. Ожидается, что они поступят позже в этом году и в начале следующего. Снаряды начали поступать в 110-ю бригаду, которая воевала вблизи оккупированного россиянами села Очеретино, сообщил пресс-офицер бригады Иван Секач.

По его словам, новые поступления увеличили запасы подразделения на 75 процентов по сравнению с прошлой зимой, когда поставки были настолько низкими, что военные не имели другого выбора, кроме как отказаться от земли, чтобы спасти жизни солдат. Но их недостаточно, чтобы сдержать продвижение России, и часто это не те крупные калибры, которые больше всего нужны. «Нам нужно вчетверо больше, чтобы работать без подсчета каждого снаряда и определения приоритетов, во что попасть», – сказал он. Делая мучительный выбор отступить на лучше защищенные позиции, украинские войска могут бороться эффективнее и спасать личный состав, говорят военные. «Время идет в пользу Украины, и в этом объяснение эластичной ленты: вы можете уступить незначительную территорию и выиграть немного времени. И тогда к концу этого года Украина будет иметь преимущества, которых она никогда раньше не имела», – сказал Дилан Ли Лерк, аналитик исследовательского центра военной разведки IHS Jane's.