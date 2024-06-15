Британия знает, как за ней шпионит Китай

Министерство обороны Великобритании намерено заменить кокарды на головных уборах, однако опасается слежки со стороны Китая, поскольку именно в КНР производят эти значки. Об этом сообщает британское издание Finanical Times.

Уточняется, что массовая замена кокард связана с восшествием Карла III на престол. Автор отмечает, что новые значки должна изготовить британская компания Wyedean Weaving, у которой часть производств находится в Китае.

«Есть опасения, что в значки на кепках могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчик. Результатом является задержка с введением значков на фуражках, поскольку Великобритания не имеет возможности производить их так быстро и дешево», - заявил изданию чиновник из оборонного ведомства Соединенного Королевства.

Ранее китайское министерство госбезопасности сообщало, что британская спецслужба MI6 завербовала супружескую пару из Китая, которая работала в центральных государственных органах КНР.