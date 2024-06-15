Москву обвинили во вторжении в Финляндию

«Если мы не будем говорить о мире, его невозможно будет достичь. Те, кто не являются соседями России, должны понять, что многие из нас обеспокоены», — сказал президент, отметив, что Финляндия имеет протяженную границу с Россией — всего около 1300 км.

Во время Второй мировой войны Россия вторглась в Финляндию. Такое заявление президент этой страны Александр Стубб сделал, выступая перед журналистами на Саммите мира по Украине в Швейцарии.

«Россия вторглась в Финляндию во Второй мировой войне. Мы потеряли 10% нашей территории, включая землю, где родились мои бабушки и дедушки и где родился мой отец», — заявил Стубб.

30 ноября 1939 года началась советско-финская, или Зимняя война, которая продлилась до 13 марта 1940 года. Между странами был подписан мирный договор, под контроль СССР перешли Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Советский Союз исключили из Лиги наций, а армия потеряла не менее 127 тыс. человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Потери финской армии составили, по разным оценкам, от 26 тыс. до 85 тыс. убитыми. Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии. Финские власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

Отец Александра Стубба — Йоран Стубб, бывший глава хоккейной ассоциации Финляндии. Он родился в 1935 году в городе Кякисалми (ныне — Приозерск в Ленинградской области), откуда семья переехала в Хельсинки после начала Зимней войны.