«Пропагандистский ход»: премьер Италии о заявлении Путина по Украине

Как пишет Associated Press, отвечая на вопрос о предложении Путина о прекращении огня, Мелони сказала, что оно кажется ей «скорее пропагандистским ходом, чем реальным».

«Если предложение президента Путина звучит так: мы готовы провести мирные переговоры, если Украина признает вторжение в Украину и откажется от оккупированных частей… Мне это предложение не кажется особенно эффективным», — сказала Мелони.

Примерно в том же духе заявление Путина ранее прокомментировал канцлер Германии Олаф Шольц. «Все знают, что это предложение не было серьезным, а касалось мирной конференции в Швейцарии», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, сообщив, что лидеры стран-участниц G7 на саммите в Италии не стали обсуждать заявление Путина.

Российский президент заявил 14 июня, что «немедленно» отдаст приказ о прекращении огня в Украине и начнет переговоры, если Киев отведет войска из четырех регионов, частично захваченных Москвой в 2022 году, и откажется от планов вступления в НАТО.