Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года заявил, что США пытались подтолкнуть Пекин к нападению на Тайвань. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников, Си тогда сказал, что Соединенные Штаты пытались обманом заставить Китай вторгнуться на остров, но китайские власти «не клюнули на наживку», поскольку конфликт может разрушить все достижения Китая за последние годы и подорвет его цель добиться «великого возрождения» к 2049 году, пишет газета.

Еще один источник сообщил, что лидер Китая делал аналогичные предупреждения и китайским чиновникам.

В качестве подтверждения издание приводит слова бывшего посла КНР в США Цуй Тянькая, который на одной из азиатских конференций сообщил, что Китай «не попадет в ловушку, которую кто-то, возможно, готовит для нас».

Слова Си, сказанные в разговоре с фон дер Ляйен, — первый известный случай, когда он предъявляет претензии иностранному государству, отмечает FT.

По словам эксперта по Китаю из Центра стратегических и международных исследований Джуда Бланшетта, если Си искренне верит, что США активно стремятся к конфликту с Китаем из-за Тайваня, вокруг китайского лидера мог возникнуть «информационный вакуум», что вызывает беспокойство.

Встреча Си и фон дер Ляйен состоялась 6 апреля 2023 года в Доме народных собраний в Пекине. В сообщении посольства Китая в США говорилось, что тогда Си назвал «тайваньский вопрос» одним из наиболее важных для его страны. Фон дер Ляйен тогда же подтвердила приверженность ЕС принципу «одного Китая».

В китайском дипведомстве не стали комментировать замечание Си, но сказали FT, что США продают оружие Тайваню и тем самым поддерживают «силы сепаратистов». Представитель фон дер Ляйен заявила, что не раскрывает подробностей частных встреч. Белый дом не стал комментировать данные газеты.