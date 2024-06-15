В Грузии обратились к Путину с просьбой

Официальное видеообращение, записанное на съезде партии 15 июня, направили президенту РФ международный секретарь «Солидарности во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии.

Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии. Об этом пишут грузинские СМИ.

В обращении также говорится об освобождении тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.

В мае 2023 года РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию РФ через погранпункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.

Между Россией и Грузией с 2008 года нет дипломатических отношений.