В Грузии обратились к Путину с просьбой
Грузинская партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой полностью отменить визовый режим для граждан Грузии. Об этом пишут грузинские СМИ.
Официальное видеообращение, записанное на съезде партии 15 июня, направили президенту РФ международный секретарь «Солидарности во имя мира» Мамука Пипия и другие члены политсовета партии.
В обращении также говорится об освобождении тех граждан Грузии, которые нарушили установленный законом срок пребывания на территории России, и содержится предложение о том, чтобы у граждан Грузии не было проблем с трудоустройством на территории РФ.
В мае 2023 года РФ отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. На данный момент граждане Грузии могут въезжать на территорию РФ через погранпункты пропуска, открытые для международного пассажирского сообщения, в безвизовом режиме на период до 90 дней из каждых 180 дней с дипломатическими, служебными, частными, деловыми, туристическими, гуманитарными целями, а также для краткосрочного обучения.
Между Россией и Грузией с 2008 года нет дипломатических отношений.