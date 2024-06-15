Захват заложников в российском СИЗО

В СИЗО-1 в Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников, сообщает управление ФСИН по региону.

«На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а также представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры. Ведутся переговоры по освобождению заложников. Учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая», — говорится в сообщении.

Следственный изолятор № 1 находится в центре Ростова-на-Дону.

Российские телеграм-каналы пишут, что, по некоторым данным, заключенные могли отобрать у сотрудников СИЗО оружие. Территория вокруг здания изолятора оцеплена. По их информации, шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в камере и проникли в дежурную часть, взяв в заложники начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы изолятора.