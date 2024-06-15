Япония открывает «второй фронт» против России наш комментарий

Дмитрий Рой, автор haqqin.az

Премьер Японии опасается, что президент РФ Владимир Путин пойдет на Восток. «Сегодня Украина, а завтра это может быть Восточная Азия», -  заявил Фумио Кисида на открытии Саммита мира в Швейцарии.

Российско-японские отношения, как и диалог Москва-Токио – теперь все. И надолго. Отношения между двумя странами находятся на самой низкой точке и в политике, и в экономике. И в краткосрочной перспективе нет ни малейшего шанса для их улучшения.

Премьер Японии опасается планов Путина

Примечательно, что заявление Кисиды прозвучало на следующий день после того, как министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила, что Япония присоединится к решению США ввести санкции против более чем 300 фирм и частных лиц в таких странах, как Китай, Южная Африка и Турция, за помощь России в ее войне против Украины.

Более того, сказала она, Токио готов пойти еще дальше, включив в санкционные списки фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Узбекистана и Казахстана – такой список в Токио уже готовится.

Напомним, что к настоящему времени, помимо санкций против дружественных Путину бизнесменов и политических деятелей, Япония заморозила активы нескольких российских банков, в том числе Промсвязьбанка и банка ВТБ, и запретила им размещать новые ценные бумаги в Японии. Токио также запретил покупку российских гособлигаций и экспорт в Россию оборонного или нефтеперерабатывающего оборудования.

Помимо санкций против дружественных Путину бизнесменов и политических деятелей, Япония заморозила активы и российских банков

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида возобновил использование термина «неотъемлемая территория» для описания Северных территорий, отступив от одной из уступок Синдзо Абэ, которая была призвана избежать антагонизма с Россией. Затем в апреле Токио выслал нескольких российских дипломатов и торговых чиновников и лишил Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле.

Итог для Кремля? Да сущие мелочи, право. Товарооборот с 34,8 миллиарда долларов упал к 2023 году до 10 миллиардов. Импорт российского угля сократился на 67,1%. Поставки японских автомобилей и комплектующих упали на 32,5%. Упали также российские поставки лосося и краба. До 2022 года в России действовало 156 крупных японских компаний – теперь осталось 52, да и те избегают новых проектов, предпочитая вместо этого закрывать старые обязательства.

Бизнес на том же Дальнем Востоке стонет, поскольку японцы были реальными конкурентами китайцев, заставляя тех держать высокую планку. Теперь они уходят, а китайцы становятся монополистами на рынке, начиная вести себя с российскими партнерами также жестко, как это делает всякий монополист.

Китайцы становятся монополистами на дальневосточном рынке, начиная вести себя с российскими партнерами жестко

Кроме того, в связи с резким ухудшением российско-японских, а попутно, заметим, и российско-южнокорейских отношений Москва лишилась доступа к высокотехнологической продукции, необходимой ей для реализации своих нефтегазовых и судостроительных проектов. Впрочем, такое впечатление, что в Кремле еще не осознали глубину той ямы, в которую Москва провалилась в этом регионе. Иначе не стали бы так упирать на сотрудничество с Пхеньяном.

Киев от Токио и Сеула, в общем-то, достаточно далеко. И с весны 2022 до осени 2023 года японское сотрудничество с Украиной ограничивались 12 миллиардами долларов за два года в виде финансовой и гуманитарной помощи. Но воистину нет предела талантам Москвы в умении плодить противников.

Сначала в Японии с тревогой восприняли известие о том, что Россия намерена форсировать военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, оказав ей помощь в развитии ее ракетной, космической и военно-морской программ. Это привело к тому, что в конце 2023-го премьер Кисида, выступая в парламенте, произнес достаточно дежурные фразы о том, то Токио «по-прежнему полностью привержен» переговорам о том, что Япония называет Северными территориями – в Японии первые лица ежегодно по нескольку раз об этом говорят – но и добавил, что поддержка его правительством Украины является «непоколебимой».

Медведев наплевал на «чувства японцев» и назвал «спорные территории» Россией

Ответ на это заявление из Москвы пришел от Дмитрия Медведева в свойственной ему манере: «Нам наплевать на «чувства японцев» в отношении так называемых «северных территорий». Это не «спорные территории», а Россия». И как должны были реагировать на подобное заявление японцы?

Естественно, что после этого все двери для диалога и дипломатических маневров в Токио посчитали закрытыми, и японцы однозначно выбрали сторону Украины, даже если понесли от этого экономический ущерб. И если собираются в ближайшее время менять свою позицию – то только в сторону ужесточения. Иначе им кодекс бусидо не позволяет.