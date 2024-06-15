Дмитрий Рой, автор haqqin.az 11:20

Премьер Японии опасается, что президент РФ Владимир Путин пойдет на Восток. «Сегодня Украина, а завтра это может быть Восточная Азия», - заявил Фумио Кисида на открытии Саммита мира в Швейцарии. Российско-японские отношения, как и диалог Москва-Токио – теперь все. И надолго. Отношения между двумя странами находятся на самой низкой точке и в политике, и в экономике. И в краткосрочной перспективе нет ни малейшего шанса для их улучшения.

Примечательно, что заявление Кисиды прозвучало на следующий день после того, как министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила, что Япония присоединится к решению США ввести санкции против более чем 300 фирм и частных лиц в таких странах, как Китай, Южная Африка и Турция, за помощь России в ее войне против Украины. Более того, сказала она, Токио готов пойти еще дальше, включив в санкционные списки фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Узбекистана и Казахстана – такой список в Токио уже готовится. Напомним, что к настоящему времени, помимо санкций против дружественных Путину бизнесменов и политических деятелей, Япония заморозила активы нескольких российских банков, в том числе Промсвязьбанка и банка ВТБ, и запретила им размещать новые ценные бумаги в Японии. Токио также запретил покупку российских гособлигаций и экспорт в Россию оборонного или нефтеперерабатывающего оборудования.

В начале марта 2022 года премьер-министр Японии Фумио Кисида возобновил использование термина «неотъемлемая территория» для описания Северных территорий, отступив от одной из уступок Синдзо Абэ, которая была призвана избежать антагонизма с Россией. Затем в апреле Токио выслал нескольких российских дипломатов и торговых чиновников и лишил Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Итог для Кремля? Да сущие мелочи, право. Товарооборот с 34,8 миллиарда долларов упал к 2023 году до 10 миллиардов. Импорт российского угля сократился на 67,1%. Поставки японских автомобилей и комплектующих упали на 32,5%. Упали также российские поставки лосося и краба. До 2022 года в России действовало 156 крупных японских компаний – теперь осталось 52, да и те избегают новых проектов, предпочитая вместо этого закрывать старые обязательства. Бизнес на том же Дальнем Востоке стонет, поскольку японцы были реальными конкурентами китайцев, заставляя тех держать высокую планку. Теперь они уходят, а китайцы становятся монополистами на рынке, начиная вести себя с российскими партнерами также жестко, как это делает всякий монополист.

Кроме того, в связи с резким ухудшением российско-японских, а попутно, заметим, и российско-южнокорейских отношений Москва лишилась доступа к высокотехнологической продукции, необходимой ей для реализации своих нефтегазовых и судостроительных проектов. Впрочем, такое впечатление, что в Кремле еще не осознали глубину той ямы, в которую Москва провалилась в этом регионе. Иначе не стали бы так упирать на сотрудничество с Пхеньяном. Киев от Токио и Сеула, в общем-то, достаточно далеко. И с весны 2022 до осени 2023 года японское сотрудничество с Украиной ограничивались 12 миллиардами долларов за два года в виде финансовой и гуманитарной помощи. Но воистину нет предела талантам Москвы в умении плодить противников. Сначала в Японии с тревогой восприняли известие о том, что Россия намерена форсировать военно-техническое сотрудничество с Северной Кореей, оказав ей помощь в развитии ее ракетной, космической и военно-морской программ. Это привело к тому, что в конце 2023-го премьер Кисида, выступая в парламенте, произнес достаточно дежурные фразы о том, то Токио «по-прежнему полностью привержен» переговорам о том, что Япония называет Северными территориями – в Японии первые лица ежегодно по нескольку раз об этом говорят – но и добавил, что поддержка его правительством Украины является «непоколебимой».