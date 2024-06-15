«Решу этот вопрос»: Трамп угрожает свернуть помощь Украине

В своем выступлении Трамп раскритиковал помощь Украине, запросы которой «никогда не прекращаются»: «Зеленский, возможно, лучший агент по продажам среди всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, как он приезжает в нашу страну, он уезжает отсюда с 60 миллиардами долларов».

Трамп продолжил, что ему «нравится Зеленский» из-за того, как он поступил во время скандала, повлекшего первую попытку импичмента Трампа, и после этого снова повторил первый тезис. «Только что, четыре дня назад он уехал с 60 миллиардами. Он приезжает домой и объявляет, что ему надо еще 60 миллиардов. И это никогда не прекращается, никогда не прекращается. Я решу вопрос с этим еще до того, как зайду в Белый дом как президент. Еще будучи избранным президентом, я решу вопрос с этим», - заявил Дональд Трамп.

Украинские СМИ заметили, что Владимир Зеленский последний раз был в США в декабре 2023 года, а не «четыре дня назад», а финансирование на поддержку Украины в размере 61 млрд долларов было согласовано всего раз - в более широком проекте по финансированию на меры нацбезопасности, одобрение которого в Конгрессе растянулось на долгие месяцы из-за споров по южной границе. Трамп поддержал ту версию проекта, которую в итоге приняли, и выразил поддержку спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.