«Спасти» Францию от ультраправых: экс-президент идет в депутаты

Олланд, который был президентом Франции в 2012-2017 годах, снова поборется за депутатский мандат как кандидат Соцпартии в департаменте Коррез, что на юго-западе страны. Он избирался в Национальную ассамблею от этого департамента дважды на более давних этапах своей политической карьеры.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд поборется за место в парламенте от своей Социалистической партии, сообщает BFMTV.

«Я принял такое решение, потому что, по моим оценкам, ситуация очень серьезная – более чем когда-либо. Потому что угроза, которую представляют крайне правые, становится все более явной. Крайне правые никогда не были настолько близки к получению власти... Как тут оставаться равнодушным?» – заявил Олланд.

Социалисты на этих выборах будут идти в парламент в составе альянса левых сил.

9 июня президент Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента Франции из-за поражения его партии на выборах в Европарламент. Досрочные выборы состоятся 30 июня (первый тур) и 7 июля (второй тур). Соцопросы показывают, что ультраправые имеют все шансы выиграть досрочные выборы, но без абсолютного большинства. Макрон заявил, что не уйдет с должности в случае победы ультраправых.