В Украине погиб еще один российский журналист
Российский фотокорреспондент Никита Цицаги погиб в Донецкой области Украины. Об этом сообщает портал News.ru, где Цицаги работал фотографом.
По данным издания, корреспондент погиб при атаке дронов Вооруженных сил Украины.
Цицаги сотрудничал с несколькими российскими СМИ. Ранее на этой неделе, 13 июня, журналисты НТВ Алексей Ивлиев и Валерий Кожин попали под обстрел в Донецкой области. Журналистов сопровождал военный. Все трое получили тяжелые ранения. Спустя несколько часов после атаки Кожин умер. Ивлиев лишился одной руки, его эвакуировали в Москву.